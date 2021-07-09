وكيل «صحة المنوفيه» يعلن تخصيص ممرضة أو مراقب صحي في لجان الثانوية العامة

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أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن الانتهاء من تنسيق الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، والمقرر لها غدا السبت، مشيرًا إلى تخصيص ممرضة أو مراقب صحي في كل اللجان المنتشرة بالمحافظة، والتنسيق مع الوحدات والمستشفيات وهيئة الإسعاف والدفع بطبيب إذا لزم الأمر وإذا حدث طوارئ يتم النقل إلى المستشفى الأقرب أو الوحده الصحية وأخطار المديرية.

وأوضح الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفية، أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، للإتفاق على كافة الإجراءات التي تخص مديرية الصحة، مؤكدًا على التشديد على مديري الإدارات الصحية والمستشفيات على التعاون وتواجد الأطباء في الوحدات الصحية بالقرى والتشديد على عدم دخول اللجان إلا بارتداء ماسك وقياس للحرارة والإبلاغ الفوري عن حالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد.