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صعود أسهم أوروبا في نهاية أسبوع مضطرب

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صعود أسهم أوروبا في نهاية أسبوع مضطرب صعود أسهم أوروبا في نهاية أسبوع مضطرب

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صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة إذ يقتنص المستثمرون الصفقات بعد إحدى أسوأ موجات البيع التي شهدتها السوق منذ بداية العام في ظل حالة من القلق بشأن تعثر تعافي الاقتصاد العالمي.
وربح المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8 % ، فيما ارتفعت القطاعات التي تضررت جراء الانخفاض هذا الأسبوع، مثل شركات صناعة السيارات والتعدين، بالقدر الأكبر.
لكن المؤشر القياسي ما زال على مسار تسجيل خسارة أسبوعية 0.4 % بعد قفزة جديدة في الإصابات بكوفيد-19، على الأخص في آسيا، وكذلك ارتفاع في أسواق السندات مما يضر بالإقبال على الأصول العالية المخاطر.
وارتفعت أسهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وإيزي جت وريان إير بين 1% و2.6 % إذ تخطط بريطانيا لإنهاء الحجر الصحي على القادمين من الخارج الذين تلقوا جرعات اللقاح كاملة من دول أخرى في الأسابيع المقبلة.
وربح سهم إيرباص الفرنسية لصناعة الطائرات 2.5 % بعد أن أعلنت الشركة عن قفزة 52 % في التسليمات في النصف الأول من العام.

المصرى اليوم

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