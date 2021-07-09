مصرع شاب غرقا بمصيف بلطيم

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استقبل مستشفى بلطيم المركزي، شاب في حالة إعياء شديدة، نتيجة تعرضه للغرق داخل شاطئ السلام، التابع لمدينة مصيف بلطيم، وتوفي الشاب داخل استقبال المستشفي متأثرًا بإصابته.

وقال القبطان بحري هشام زكي، المشرف على فرق الإنقاذ بشواطئ مدينة مصيف بلطيم، إنه في تمام الساعة الثامنة وأربعون دقيقة، قام شاب معه آخرين بالدخول إلي أعماق المياه ، وقام المنقذون المنتشرون على إمتداد الشاطئ بإطلاق صافرات التحذير، وعقب دخول هؤلاء الأشخاص إلي مناطق بعيدة تمثل خطر على حياتهم ، قام 5 منقذين بالدخول إلي المياه لإخراجهم، ولكن هذا الشاب تعرض للغرق، ولم يتمكن المنقذين الخمسة، من إخراجه حيًا إلي الشاطئ، والإتصال بسيارة الإسعاف، لنقله إلي المستشفي لتعرضة لحالة إعياء.

وأكد القبطان البحري هشام زكي، أن الشاب المتوفي، نقل إلي مستشفي بلطيم المركزي، وعلم منذ قليل بنبأ وفاته، مؤكدًا أن الشاب يدعي محمد .ع 19 عام، مقيم بمركز بيلا، فيما جري تحرير محضر بذلك بنقطة شرطة مصيف بلطيم.