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نعت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، جيهان السادات التي رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة، بعد رحلة حافلة بالعطاء.

وقالت انتصار السيسي عبر حسابها على «فيس بوك»: «لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة، هي السيدة جيهان السادات، التي كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التي ضحت براحتها من أجل بلدها، وشهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال».

وأضافت السيدة انتصار السيسي: «ما زلت أتذكر صورتها وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة، رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان».