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ملتقى الفكر يستكمل مناقشة « القديمة» على هامش معرض الكتاب

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ملتقى الفكر يستكمل مناقشة «مصر القديمة» على هامش معرض الكتاب ملتقى الفكر يستكمل مناقشة « القديمة» على هامش معرض الكتاب

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استضاف «ملتقي الكتب» الذي أذاعته المنصة الإلكترونية لفعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، الدكتو على عبدالحليم، أستاذ الآثار المصرية القديمة، لمناقشة الجزء العاشر من موسوعة القديمة، لعالم الأثار الراحل سليم حسن.

وناقش على عبدالحليم من قبل الجزء السابع، وتناول فيه تفاصيل عصر الأسرة 19 والأسرة 20، واستعرض أهم آثار ملوك الأسرتين، وأبرزهم الملك مرن بتاح والملك رمسيس الثالث، كما ناقش بالأمس الجزئين الثامن والتاسع.

وتحتفي الهيئة المصرية العامة للكتاب، بموسوعة مصر القديمة لسليم حسن، خلال الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد أعادت طباعتها في نسخة حديثة، وأفردت محورا كاملا لمناقشة جميع أجزاء الموسوعة ضمن البرنامج الثقافي.

وتستمر الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى يوم 15 يوليو 2021، تحت شعار «في القراءة حياة»، ويستقبل المعرض جمهوره يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، ما عدا يوم الجمعة، إذ تبدأ الزيارة فيه من الساعة الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساء

فيما عرضت المنصة الرسمية للفعاليات الثقافية، مجموعة من الحلقات ضمن البرنامج الثقافي للطفل، اليوم الجمعة، بدأت بالفنون التشكيلية، بإذاعة حلقة لوحات متحركة، وبعدها حلقة عن أفلام معهد السينما ضمن برنامج الفن الثامن، ثم عرضت حلقة من كارتون تيمو وفيرو ضمن برنامج كارتون كارتون، ثم حكاية في كتاب، وانتهت بعرض حلقة من برنامج في الكتب حياة.

المصرى اليوم

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