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أقام السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية مصر العربية في هلسنكي، احتفالاً لإحياء ذكرى العيد الوطني المصري (ذكرى ثورة 23 يوليو) والذي حظى باهتمام الأوساط السياسية والدبلوماسية في فنلندا، حيث شارك في الاحتفال مسئولين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية الفنلندية، بالإضافة إلى عميد السلك الدبلوماسي، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين لدى هلسنكي، فضلاً عن عدد من أبناء الجالية المصرية، وأعضاء البعثة المصرية في هلسنكي.

وقد أبرزت كلمة السفير المصري خلال الاحتفال الجهود التنموية التي تقوم بها مصر خلال الفترة الحالية في عدد من القطاعات، على رأسها قطاعات البنية التحتية، بما في ذلك المشروعات القومية للنقل والطرق والمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى قطاعي التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، فضلاً عن استعراض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لاداء الاقتصاد المصري. كما ركزت كلمة ممثلة وزارة الخارجية الفنلندية على متانة العلاقات الثنائية بين البلديّن وتقدير فنلندا لدور مصر المحوري في دعم الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار في المنطقة.

السفارة المصرية لدى فنلندا تحتفل بالعيد القومي المصري

السفارة المصرية لدى فنلندا تحتفل بالعيد القومي المصري