أخبار عاجلة

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: إجراء 58 ألف جلسة غسيل كلوي للمنتفعين -
لأول مرة.. العاهل الأردني يعلن تعرض بلاده لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية -
صالح جمعة ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا..ويعتذر للجهاز الفني -
الأهلي يتقدم على الانتاج الحربي في الشوط الاول -
البلدية النسائية تُغلق محلات مخالفة بمولات الطائف -
السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام -
اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة -
بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل) -
لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 46 موظفًا بقطاعات خدمية في الأقصر للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

السفارة المصرية لدى فنلندا تحتفل بالعيد القومي المصري

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية العربية في هلسنكي، احتفالاً لإحياء ذكرى العيد الوطني المصري (ذكرى ثورة 23 يوليو) والذي حظى باهتمام الأوساط السياسية والدبلوماسية في فنلندا، حيث شارك في الاحتفال مسئولين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية الفنلندية، بالإضافة إلى عميد السلك الدبلوماسي، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين لدى هلسنكي، فضلاً عن عدد من أبناء الجالية المصرية، وأعضاء البعثة المصرية في هلسنكي.

وقد أبرزت كلمة السفير المصري خلال الاحتفال الجهود التنموية التي تقوم بها مصر خلال الفترة الحالية في عدد من القطاعات، على رأسها قطاعات البنية التحتية، بما في ذلك المشروعات القومية للنقل والطرق والمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى قطاعي التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، فضلاً عن استعراض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لاداء الاقتصاد المصري. كما ركزت كلمة ممثلة وزارة الخارجية الفنلندية على متانة العلاقات الثنائية بين البلديّن وتقدير فنلندا لدور مصر المحوري في دعم الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار في المنطقة.

السفارة المصرية لدى فنلندا تحتفل بالعيد القومي المصري
السفارة المصرية لدى فنلندا تحتفل بالعيد القومي المصري
السفارة المصرية لدى فنلندا تحتفل بالعيد القومي المصري

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة

بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة

وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية

وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية

المصري أمجد عبد الحليم يقود لاعبه أمريكية لتحقيق ذهبية «الشيش»

المصري أمجد عبد الحليم يقود لاعبه أمريكية لتحقيق ذهبية «الشيش»

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة