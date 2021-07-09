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سفير في تيرانا يعلن عودة السياحة الألبانية إلى بعد توقف عامين

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سفير مصر في تيرانا يعلن عودة السياحة الألبانية إلى مصر بعد توقف عامين سفير في تيرانا يعلن عودة السياحة الألبانية إلى بعد توقف عامين

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أعلن السفير محمد حيدر سفير بتيرانا، أن الأيام الماضية شهدت إعادة إطلاق حركة السياحة بين مصر والبانيا، والتي توقفت عام ٢٠١٩ بسبب جائحة كورونا.

وأوضح السفير أنه بدأ بالفعل تسيير رحلتين أسبوعياً للطيران العارض من تيرانا إلى المقاصد السياحية في شرم الشيخ والغردقة والتي تعتمد ليس فقط على السائح الألباني وإنما أيضاً على السائحين من كوسوفو في ضوء امتداد عمل الشركات الألبانية الكبرى إلى السوق الكوسوفاري، مشيراً إلى أن الأرقام مبشرة وتعكس زيادة مضطردة، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير بالسوق المصرية كأحد أهم الوجهات السياحية لعام ٢٠٢١، استناداً إلى ما أعلنته مصر من إجراءات احترازية تكفل للسائح أكبر قدر من التأمين.

كما أضاف السفير أنه تم كذلك اتخاذ خطوة أخرى هامة خلال الأسبوع الماضي تمثلت في تسيير خط طيران موسمي منتظم بين عاصمتي البلديّن للمرة الأولى، لدعم السياحة المتبادلة، وتشير معدلات الإشغال إلى حدوث تطور إيجابي في حركة السياحة والنقل، يمكن البناء عليها لتحقيق أساساً جيداً لاستدامة الرحلات في المستقبل، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية، ليس فقط على قطاع السياحية، وانما على دعم كافة أوجه التعاون الثنائي بين مصر والبانيا وعلى رأسها مجالات التجارة والاستثمار.

أشار السفير حيدر إلى أن تلك التطورات تأتي في إطار جهود مكثفة قامت بها السفارة طوال الأشهر الماضية للتواصل مع الشركات والوكالات السياحية الألبانية الكبرى، وإحاطتها بشكل دوري بالمعلومات اللازمة والتسهيلات المقدمة من جانب مصر، فضلاً عن ترتيب الزيارة الناجحة التي قامت بها نائبة وزير السياحة المصرية لتيرانا والتي عقدت خلالها لقاءات مع وزير السياحة الألباني ورؤساء الاتحادات السياحية وممثلي الشركات العاملة في السوق المصرية واجراء عدة مقابلات تليفزيونية، كانت لها أكبر الأثر في إعادة الاهتمام بالسياحة في مصر في كل من البانيا وكوسوفو.

المصرى اليوم

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