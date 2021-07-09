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نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة يوجه رسالة للطلاب وأولياء أمورهم

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نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة يوجه رسالة للطلاب وأولياء أمورهم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة يوجه رسالة للطلاب وأولياء أمورهم

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وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة رسالة لأولياء الامور والطلاب بمناسبة انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021 غدا.

و قال حجازي: أرسل مدير إحدى المدارس في سنغافورة رسالة إلى أولياء أمور طلابه قبل الامتحانات، جاء فيها :

«أولياء الأمور الأعزاء.. امتحانات أطفالكم ستبدأ قريبا، أعرف أنكم قلقون حول أداء طفلكم، ولكن لطفا تذكروا أنه بين كل الطلاب الذين سيجلسون في قاعات الإمتحانات هناك فنان لا يحتاج إلى فهم الرياضيات، وهناك ريادي لا يهتم بتاريخ الأدب الإنجليزي، وهناك موسيقي درجات الكيمياء لا تعنيه في شيء، وهناك رياضي أداءه الجسدي أهم من الفيزياء.

إذا حصد طفلك الدرجة النهائية فهذا جيد، ولكن إذا لم يحدث هذا، أرجو ألا تفسدوا ثقتهم في أنفسهم، أو تجرحوا كرامتهم، أخبروهم أن الإمتحان مجرد إمتحان، أنهم قادرون على فعل أشياء أكبر في الحياة، أخبروهم أنه وبغض النظر عن درجاتهم فأنتم تحبوهم، ولن تحكموا على قدراتهم.. أرجوكم أفعلوا هذا، وبينما تفعلون هذا ستحصلون على فرصة لمشاهدة أطفالكم وهم يقهرون العالم، فدرجة سيئة في الإمتحان لن تقدر على إفساد أحلامهم، وأرجوكم تذكروا أن المهندسون والأطباء ليسوا وحدهم السعداء في هذا العالم».

المصرى اليوم

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