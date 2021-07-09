★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن واجب الوقت هو الاصطفاف الوطني والالتفاف بكل قوة خلف رئيسنا وجيشنا وشرطتنا، وتابع: «مصر بفضل الله قادرة على حماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية».

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، حيث أكد أن الدولة تشجع الاستثمار بقوة، وأن على المستثمرين أن يوازنوا بين تنمية رؤوس أموالهم وما تقتضيه مصلحة الأوطان من صناعات استراتيجية.

حضر اللقاء كل من الدكتور شوقي علام ،مفتي الجمهورية ،الدكتور ممدوح غراب ،محافظ الشرقية ،والدكتور محمد الضويني ،وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ مجدي بدران ،مدير مديرية أوقاف الشرقية، وجمع من العلماء والنواب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ورئيس وأعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان.

وأهدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان درع الجمعية لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية والمجتمعية .