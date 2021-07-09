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الجيزة تنظم معرضًا لبيع منتجات الشباب بنادي

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الجيزة تنظم معرضًا لبيع منتجات الشباب بنادي الزمالك الجيزة تنظم معرضًا لبيع منتجات الشباب بنادي

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افتتحت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، بحضور وفد البرنامج الرئاسي للتنفيذيين، المعرض الذي أقامه جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة وبالتعاون مع إدارة نادى لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف اليدوية من أبناء محافظة الجيزة وأبناء محافظة المنوفية للحرف التراثية واليدوية وأبناء الحرانية وأخميم وكرداسة والواحات وذلك بمقر نادى الزمالك، والذى يستمر حتى يوم السبت القادم.

وأشارت نائب المحافظ أن المعرض يُعد فرصة هائلة لعرض منتجات شباب الخريجين المستفيدين بخدمات جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، ومنتجات أبناء المحافظة من أصحاب الحرف اليدوية وكافة المشاركين مما يمثل فرصة لتوصيل منتجاتهم والتسويق لها خاصة ان المعارض تشهد اقبالا كبيرا من قبل المواطنين، ووجهت الشكر لإدارة نادي الزمالك للتعاون المثمر وانجاح المعرض.

المصرى اليوم

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