أخبار عاجلة

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: إجراء 58 ألف جلسة غسيل كلوي للمنتفعين -
لأول مرة.. العاهل الأردني يعلن تعرض بلاده لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية -
صالح جمعة ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا..ويعتذر للجهاز الفني -
الأهلي يتقدم على الانتاج الحربي في الشوط الاول -
البلدية النسائية تُغلق محلات مخالفة بمولات الطائف -
السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام -
اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة -
بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل) -
لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 46 موظفًا بقطاعات خدمية في الأقصر للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«تنسيقية شباب الأحزاب» تنعى جيهان السادات

Print
«تنسيقية شباب الأحزاب» تنعى جيهان السادات «تنسيقية شباب الأحزاب» تنعى جيهان السادات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الحزن والأسى، جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وتقدمت التنسيقية بخالص التعازي للشعب المصري، وأسرة الزعيم الراحل سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

يذكر أن رئاسة جمهورية العربية نعت ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، وقالت أن الراحلة قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة

بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة

وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية

وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية

المصري أمجد عبد الحليم يقود لاعبه أمريكية لتحقيق ذهبية «الشيش»

المصري أمجد عبد الحليم يقود لاعبه أمريكية لتحقيق ذهبية «الشيش»

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة