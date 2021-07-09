★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يقترب الزمالك المصري من إعلان صفقاته الجديدة الصيفية 2021 خاصة في ظل تدعيم صفوفه استعدادا لموسم قوي وشرس سواء في الدوري المحلي أو بطولة دوري أبطال أفريقيا الذي ودعها الفارس الأبيض مبكرا من دوري المجموعات.

وفي نفس الوقت اقترب الزمالك من إعلان أسماء اللاعبين الراحلين عن قلعة ميت عقبة وجاء من الأسماء المؤكدة الراحلة عن البيت الأبيض، النجم التونسي المخضرم، فرجاني ساسي، رومانة ميزان وسط ملعب الزمالك، خاصة بعد انتهاء عقده واقترابه من الدوري القطري بقوة عبر بوابة الدحيل.

ومن المتوقع أن يغادر حمزة المثلوثي صفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفي خاصة وأنه لم يقدم مردودا قويا في الجبهة اليمني الذي ينافسه عليها كلا من حازم إمام قائد الفريق، وأحمد عيد، لاعب منتخب الشباب.

مروان حمدي وأشرف روقه ضمن الأسماء المرشحة بقوة للرحيل عن صفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي خاصة وأن الأخير لم يشارك في التشيكلة الأساسية للزمالك خلال الموسم الحالي سوى عدد قليل من المباريات.