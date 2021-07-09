يورو 2020 : بطولة الأرقام القياسية

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140 هدفًا سجلوا على مدار 50 مباراة لعبت في المسابقة، وهو ما يزيد بـ 31 هدفًا عن النسخة الماضية في 2016 (109 هدفًا في 51 مباراة).

ومع ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخبًا خلال أخر نسختين فقط (16 نسخة لُعبت من كأس الأمم الأوروبية)، كان متوسط الأهداف في المباراة معيارًا مهمًا لتحديد الغزارة التهديفية في هذه النسخة، والتي وصلت إلى 2.8 هدفًا في المباراة الواحدة، وهو ما يزيد عن أعلى متوسط تهديفي في أي نسخة سابقة من البطولة (2.74 هدفًا في المباراة الواحدة خلال يورو 2004: 85 هدفًا في 31 مباراة).

2- الأهداف العكسية:

معدل جنوني للأهداف العكسية شهدته النسخة الحالية من اليورو، مع تسجيل 11 هدفًا عكسيًا في يورو 2020.

لوضع الأمر في سياق واضح، هذا ليس فقط مجرد رقمًا قياسيًا في نسخة من المسابقة، بل أن مجموع الأهداف العكسية في اليورو الحالي (11) يفوق إجمالي الأهداف العكسية المسجلة في جميع النسخ الماضية من البطولة (9 أهداف عكسية سُجلت على مدار 15 نسخة سابقة من البطولة قبل النسخة الحالية).

3- ركلات الجزاء:

8 ركلات جزاء ضائعة في اليورو الحالي هو رقم قياسي في البطولة، وكان اخرها في مباراة نصف النهائي بين إنجلترا والدنمارك (هاري كين)، وهو رقم يقارب من 50% من عدد ركلات الجزاء المحتسبة (17)، الذي يعد ايضًا رقمًا قياسيًا (متجاوزًا الرقم السابق في النسخة الماضية، 16 ركلة جزاء في يورو 2016).

4- الهدف الأبعد:

حجز مهاجم جمهورية التشيك، باتريك شيك، جائزة أفضل هدف في اليورو الحالي من خلال تسجيله هدف من على بعد 45 مترا و 44 سم، ضد منتخب إسكتلندا، ليكون قد سجل ابعد هدف في تاريخ المسابقة.