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موسيماني يصدر تعليمات جديدة للاعبي الأهلي قبل موقعة المقاصة في الدوري

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موسيماني يصدر تعليمات جديدة للاعبي الأهلي قبل موقعة مصر المقاصة في الدوري موسيماني يصدر تعليمات جديدة للاعبي الأهلي قبل موقعة المقاصة في الدوري

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عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعداداً للمباراة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز ، أمام فريق المقاصة، المؤجلة من الجولة الـ١٨والمقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد بالسويس.

وأكد موسيماني خلال جلسته مع اللاعبين ، أهمية مباراة مصر المقاصة في مشوار الفريق للدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز، وطالبهم بضرورة التركيز لمواصلة مسيرة الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية على المستوى المحلي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب امس بهدفين دون رد، ويسعى لمواصلة عروضه القوية في بطولة الدوري الممتاز خلال مواجهة مصر المقاصة التي تقام بالسويس بعد غد الأحد. وخاض الثنائي مصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

المصرى اليوم

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