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الأهلي يعلن مو عد انتظام علي لطفي في التدريبات الجماعية

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الأهلي يعلن مو عد انتظام علي لطفي في التدريبات الجماعية الأهلي يعلن مو عد انتظام علي لطفي في التدريبات الجماعية

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الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن حالة علي لطفي، حارس الفريق، مطمئنة، وإنه منتظم في التدريبات الجماعية بعد مباراة المقاصة في الدوري الممتاز، المقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد.

واشتكى «لطفي» من آلام في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة مع الفريق في مباراة المقاولون العرب، التي أُقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

ويخضع «لطفي» لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق. ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة، مساء الأحد المقبل، بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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