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لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية
-
الأحد 25 يوليو 2021 08:15 مساءً
«الرعاية الصحية» بالأقصر: إجراء 58 ألف جلسة غسيل كلوي للمنتفعين
-
الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً
لأول مرة.. العاهل الأردني يعلن تعرض بلاده لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية
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الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً
صالح جمعة ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا..ويعتذر للجهاز الفني
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الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً
الأهلي يتقدم على الانتاج الحربي في الشوط الاول
-
الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً
البلدية النسائية تُغلق محلات مخالفة بمولات الطائف
-
الأحد 25 يوليو 2021 08:01 مساءً
السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام
-
الأحد 25 يوليو 2021 08:01 مساءً
اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة
-
الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً
بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)
-
الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً
لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 46 موظفًا بقطاعات خدمية في الأقصر للتحقيق
-
الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الحكومة تنفى اشتراط وثيقة تأمين رعاية المسافر لإعادته للعلاج بمستشفيات مصر
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 09 يوليو 2021 03:24 مساءً
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