وزير الأوقاف: مشروع «حياة كريمة» عمل صالح

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ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمسجد «نور الإيمان» بالأردنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بحضور كل من الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور ممدوح غراب ،محافظ الشرقية، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ مجدي بدران، مدير مديرية أوقاف الشرقية، وجمع من العلماء والنواب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال خطبة الجمعة تحدث وزير الأوقاف عن فضائل العشر الأول من ذي الحجة وعن مفهوم العمل الصالح فأكد أننا على مشارف أيام عظيمة طيبة مباركة، قال عنها نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم): «ما من أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيَّامِ العشرِ، قالوا: يا رسولَ اللهِ ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ إلَّا رجلًا خرج بنفسِه ومالِه فلم يرجِعْ من ذلك بشيءٍ»، ويستحب في هذه الأيام المباركة الإكثار من الطاعات مثل الصيام في التسع الأول من ذي الحجة.

أوضح الوزير أن مفهوم العمل الصالح في قوله (صلى الله عليه وسلم): «ما من أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيَّامِ العشرِ» يشمل جميع الأعمال الصالحة، مشيرًا إلى أن بعض الناس يضيق واسعا فيحصر العمل الصالح في العبادات فحسب، مع أن العمل الصالح يتسع ليشمل كل ما ينصلح به حال الناس، في أمور دينهم ودنياهم، فتعب الفلاح وعرقه في حقله وجهده عمل صالح، وتعب الصانع وجهده عمل صالح، وإتقان الصناعات عمل صالح، والأمانة في التجارة عمل صالح، وبناء المصانع والمستشفيات والمدارس والجامعات عمل صالح، ومشروع حياة كريمة لسعادة الناس وتوفير الحياة الكريمة لهم عمل صالح، وكل من يسهم في ذلك بمال أو جهد أو عرق أو توعية عمل صالح، وأن الاصطفاف حول الوطن وبناء الأوطان عمل صالح، وأن بناء الجيوش القوية التي تحمي الأوطان عمل صالح، ودعم وبناء المؤسسات الاقتصادية عمل صالح.

وأكد الوزير أن جيشًا قويًّا واقتصادًا قويًّا يعني دولة ذات مكانة، ومواطنًا ذا كرامة، وأن الالتفاف خلف قيادتنا السياسية وجيشنا وشرطتنا وبناء مؤسساتنا الاقتصادية هو واجب الوقت، وأنه لابد من مقاومة الإرهابيين والمتطرفين ودعاة الهدم أيا كان نوع هذا الهدم.

وفي ختام خطبته أكد وزير الأوقاف أن الغش في الامتحانات يدمر العقول والأجيال، وأن كل من غش، أو ساهم أو سهل أو تغاضى أو سرب فهو مفسد آثم، لا علاقة له بالعمل الصالح وإن صلى وإن صام.

وزير الأوقاف : مشروع حياة كريمة عمل صالح..وعرق الفلاح في حقله عمل صالح

وزير الأوقاف : مشروع حياة كريمة عمل صالح..وعرق الفلاح في حقله عمل صالح

وزير الأوقاف : مشروع حياة كريمة عمل صالح..وعرق الفلاح في حقله عمل صالح