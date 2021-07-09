محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لامتحانات الثانويه العامة (صور)

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مدرستي جمال عبدالناصر الثانوية بنات بشارع الثورة والأورمان الثانوية النموذجية بنين التابعين لإدارة الدقى التعليمية للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر لها ان تبدء غداً السبت وذلك للتأكد من مدى توافر الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظًا على سلامة الطلاب.

وحرص راشد على تفقد الفصول ومدى جاهزيتها من توافر المقاعد الملائمة للطلاب وان تضم كل لجنة 14 طالب فقط معالتأكد من توافر مصادر التهوية والعيادة وكبائن التعقيم والكمامات والمطهرات والكواشف الحرارية وتوافر زجاجات المياه بالعدد الكافي.

وأوضح أنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، مؤكدا أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والإدارات التعليمية بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم الدوري للجان ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الإمتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية امام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

كما أطمئن من وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة على تجهيز الاستراحات للمراقبين المشاركين في العملية الامتحانيه والبالغه عددها69 إستراحة للرجال والسيدات على مستوي المحافظة مجهزة بكل سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة

وناشدت محافظة الجيزة أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها حرصًا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات.