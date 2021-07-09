تردد القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة .. نهائي كوبا أمريكا بين الارجنتين و البرازيل

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تنشر «المصري اليوم» لجمهور كرة القدم تردد القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة.. نهائي بطولة كوبا أمريكا.. بين الارجنتين والبرازيل .

و يبحث الكثير من جماهير كرة القدم في مصر عن القنوات التي تنقل المباراة النهائية في بطولة كوبا امريكا مجاناً .

و توجد العديد من القنوات الفضائية التي ستعرض المباراة على كافة الأقمار الصناعية النايل سات، هوت بيرد، تركسات واسترا .

قناة TVP Sport HD Poland بتردد 10834 ومعدل ترميز V 27500.

قناة TVP HD Poland بتردد 10 ومعدل ترميز 719 V 27500.

قناة TVP 4K Poland soon بتردد 10719 ومعدل ترميز V 27500



تردد القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كوبا أمريكا على القمر استرا

قناة L’Equipe TV HD على استرا، التردد 11895 V 29700.

قناة M6 HD France على استرا، التردد 12168 V 29700.

Turksat 42°E -11054 V 30000، Turksat 42°E -11096 H 30000

قناة ZDF Germany على استرا، التردد 11954 H 27500.

تردد قناة Arena Sport 1 Serbia الناقلة لكوبا أمريكا 2021

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح

Astra 3A 11798 أفقي 30000 3/4

Telecom 2A 12380 أفقي 30000 2/3

Eutelsat W2 11554 أفقي 30000 3/4

تردد قناة Arena Sport 2 Serbia

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح

Eutelsat W2 11554 أفقي 30000 3/4

Astra 3A 11798 أفقي 30000 3/4

Telecom 2A 12380 أفقي 30000 2/3

تردد القنوات الناقلة لنهائي كوبا امريكا على قمر تركسات

Turksat 42°E -11054 V 30000

Turksat 42°E -11096 H 30000

قناة TRT Spor HD Turkey

قناة TRT 1HD Turkey

Turksat 42°E -11054 V 30000

Turksat 42°E -11096 H 30000

Eutelsat 7°E – 10804 V 30000

وتلعب البرازيل ضد الارجنتين في نهائي بطولة كوبا امريكا 2021 في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم الذين تابعوا البطولة فى بث مباشر من البرازيل

ووصل البرازيل صاحب الأرض والجمهور إلى المباراة النهائية بعد تحقيقه الفوز على منتخب بيرو في نصف نهائي البطولة بنتيجة 1 - 0 ، كما تأهل الارجنتين بعد تفوقه على كولومبيا بركلات الترجيح بعد التعادل في المباراة بنتيجة 1-1.

موعد نهائي كوبا امريكا .. مباراة البرازيل والارجنتين

تقام مباراة الارجنتين والبرازيل المباراة فجر الأحد المقبل 11 يوليو في الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة .