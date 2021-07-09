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نجم السابق يكشف كواليس «تفويت» لقاء المصري البورسعيدي ..

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نجم الزمالك السابق يكشف كواليس «تفويت» لقاء المصري البورسعيدي .. فيديو نجم السابق يكشف كواليس «تفويت» لقاء المصري البورسعيدي ..

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كشف محمود أبوالدهب لاعب والاهلي السابق كواليس رحيله عن النادي الأبيض عام 1992، بعدما طلب منه أحد مسؤولي الزمالك، التحدث مع شقيقه مصطفى أبوالدهب لاعب المصري البورسعيدي وقتها بشأن تفويت إحدى المباريات.

وقال أبوالدهب خلال تصريحاته المتلفزة : «كنت وقتها ناشئًا في صفوف الزمالك، وكان شقيقي الأكبر مصطفى مع المصري، وأحرز هدفًا في الفوز (2-0)، لكنه اتجه نحو الجماهير البيضاء للاحتفال، مما تسبب في أزمة مع الجماهير، تحدثت مع شقيقي قبل المباراة، بأن يلعب المصري دون خشونة، لأنهم لا يحتاجون هذه المباراة، بينما يحتاجها الزمالك للفوز بالدوري، ولكن كان رده بأن أمكث في بالمنزل». وأضاف: «مصطفى قال لي بأن جماهير بورسعيد تتهمني قبل المباراة بأسبوع بأنني سأساهم في تفويتها، هذا الموقف كان سبب رحيلي عن نادي الزمالك».

المصرى اليوم

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