98 ألف زائر في اليوم الثامن لمعرض الكتاب بعد زيادة السعة الاستيعابية لـ70%

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الثامن من معرض القاهرة الدولي للكتاب- في دورته 52 التي تُقام تحت عنوان «في القراءة حياة»- زيارة 98 ألف مواطن لقاعات المعرض، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

وقال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى 70%، ما يعطى توقعات بالإقبال الجماهيرى خلال المدة المتبقية، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع.

وتستمر الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى يوم 15 يوليو 2021، تحت شعار «في القراءة حياة»، ويستقبل المعرض جمهوره يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساء، ما عدا يوم الجمعة، إذ تبدأ الزيارة فيه من الساعة الواحدة ظهرًا حتى العاشرة مساء.