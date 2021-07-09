أخبار عاجلة

البلدية النسائية تُغلق محلات مخالفة بمولات الطائف -
السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام -
اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة -
بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل) -
لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 46 موظفًا بقطاعات خدمية في الأقصر للتحقيق -
تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا -
بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة -
«حماس» في الذكرى الـ20 لاستشهاد «دروزة»: كان مضحيًا ولا يبالي بالثمن -
مدير مستشفى الجاردنز: تقرير الطب الشرعي يحتاج يومين إلى 3 أيام -
"الجبير" يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية هندوراس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

98 ألف زائر في اليوم الثامن لمعرض الكتاب بعد زيادة السعة الاستيعابية لـ70%

Print
98 ألف زائر في اليوم الثامن لمعرض الكتاب بعد زيادة السعة الاستيعابية لـ70% 98 ألف زائر في اليوم الثامن لمعرض الكتاب بعد زيادة السعة الاستيعابية لـ70%

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الثامن من معرض القاهرة الدولي للكتاب- في دورته 52 التي تُقام تحت عنوان «في القراءة حياة»- زيارة 98 ألف مواطن لقاعات المعرض، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار .

وقال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى 70%، ما يعطى توقعات بالإقبال الجماهيرى خلال المدة المتبقية، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع.

وتستمر الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى يوم 15 يوليو 2021، تحت شعار «في القراءة حياة»، ويستقبل المعرض جمهوره يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساء، ما عدا يوم الجمعة، إذ تبدأ الزيارة فيه من الساعة الواحدة ظهرًا حتى العاشرة مساء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة