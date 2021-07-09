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الرئيس الفلسطيني يعزي الرئيس في وفاة جيهان السادات

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الرئيس الفلسطيني يعزي الرئيس السيسي في وفاة جيهان السادات الرئيس الفلسطيني يعزي الرئيس في وفاة جيهان السادات

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أرسل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، برقية عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح ، في وفاة السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الأسبق أنور السادات.

وقال «عباس»، في برقية التعزية، إن الراحلة دعمت زوجها في بطولاته بالحرب والسلام، وساندته في قيادته لتحقيق النصر المجيد في حرب أكتوبر عام 1973.

وتقدم الرئيس الفلسطيني باسم دولة فلسطين وشعبها إلى حكومة وشعبًا، وعائلة الراحلة الكرام، بالتعازي القلبية، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه.

المصرى اليوم

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