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أرسل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، برقية عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وفاة السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الأسبق أنور السادات.

وقال «عباس»، في برقية التعزية، إن الراحلة دعمت زوجها في بطولاته بالحرب والسلام، وساندته في قيادته لتحقيق النصر المجيد في حرب أكتوبر عام 1973.

وتقدم الرئيس الفلسطيني باسم دولة فلسطين وشعبها إلى مصر حكومة وشعبًا، وعائلة الراحلة الكرام، بالتعازي القلبية، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه.