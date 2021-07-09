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كوريا الجنوبية تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحي (تفاصيل)

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كوريا الجنوبية تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحي (تفاصيل) كوريا الجنوبية تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحي (تفاصيل)

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قال رئيس الاتحاد الكوري الإسلامي عبدالرحمن إمام، إنه تقرر إغلاق المسجد المركزي في العاصمة سيول وتعليق الصلاة في المساجد لمدة أسبوعين.

وأكد إمام أنه تماشيا مع قرارات باتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة ، فقد تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى.

ودعا المساجد لاتباع الإرشادات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي في كافة المحافظات، داعيا للتعاون مع السلطات في الوضع الخطير، الذي تمر به البلاد.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، كيم بو كيوم، اليوم الجمعة رفع مستوى القيود العامة لاحتواء فيروس كورونا إلى أعلى درجة في العاصمة سيئول وبعض المناطق المجاورة وتقرر إغلاق المدارس ومنع عقد اجتماعات تشمل أكثر من شخصين بعد 6 مساء.

المصرى اليوم

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