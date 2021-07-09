الفقر ينتصر على كورونا: 11 وفاة مقابل 7 في الدقيقة الواحدة حول العالم

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أعلنت منظمة مكافحة الفقر «أوكسفام» أن 11 شخصا في العالم يموتون بسبب الجوع كل دقيقة، بما يفوق عدد الوفيات الناجمة فيروس كورونا الذي يقتل حوالي 7 أشخاص في الدقيقة الواحدة.

وأوضحت المنظمة الإنسانية «أوكسفام» في تقرير إن 155 مليون شخص حول العالم يعيشون في مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي، أو ما هو أسوأ، ما يعادل أن حوالي 20 مليونا أكثر من العام الماضي. وحوالي ثلثيهم يواجهون الجوع لأن بلدنهم في صراعات عسكرية.

وحذر رئيس منظمة أوكسفام أمريكا ومديرها التنفيذي، آبي ماكسمان:، إن الصراع المستمر ادي إلى تفاقم أزمة الجوع، وتابع: يستمر استخدام الجوع كسلاح حرب، حيث يحرم المدنيين من الطعام والماء ويعيق الإغاثة الإنسانية ولا يستطيع الناس العيش بأمان أو العثور على الطعام عندما تتعرض أسواقهم للقصف وتدمير المحاصيل والماشية.

ولفت إلى أن الإنفاق العسكري العالمي زاد بمقدار 51 مليار دولار خلال الوباء وهو مبلغ يتجاوز ستة أضعاف ما تنفقه الأمم المتحدة على الأقل، وأضاف أن عددا من البلدان أنها أسوأ مناطق الجوع الساخنة بما في ذلك أفغانستان وإثيوبيا وجنوب السودان وسوريا واليمن، وجميعها متورطة في صراعات، وفقا لما نقلته وكالة «أسوشيتيد بريس»

وحثت المنظمة الحكومات على وقف الصراعات التي تساهم في الاستمرار في انتشار «الجوع الكارثي» وعلى تمكين وكالات الإغاثة من أن تعمل في مناطق الصراع والوصول إلى المحتاجين، ودعت إلى التمويل «الفوري والكامل» لجهود الأمم المتحدة للتخفيف من الجوع.

وذكرت المنظمة أن الاحتباس الحراري والتداعيات الاقتصادية للوباء تسبب في زيادة أسعار الغذاء العالمية بنسبة 40٪، وهي الأعلى منذ أكثر من عقد، كما ساهمت هذه الزيادة بشكل كبير في دفع عشرات الملايين من الناس إلى الجوع.