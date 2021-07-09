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البلدية النسائية تُغلق محلات مخالفة بمولات الطائف
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الأحد 25 يوليو 2021 08:01 مساءً
السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام
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الأحد 25 يوليو 2021 08:01 مساءً
اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة
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الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً
بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)
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الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً
لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 46 موظفًا بقطاعات خدمية في الأقصر للتحقيق
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الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً
تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
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الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً
بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة
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الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً
«حماس» في الذكرى الـ20 لاستشهاد «دروزة»: كان مضحيًا ولا يبالي بالثمن
-
الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً
مدير مستشفى الجاردنز: تقرير الطب الشرعي يحتاج يومين إلى 3 أيام
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الأحد 25 يوليو 2021 07:48 مساءً
"الجبير" يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية هندوراس
-
الأحد 25 يوليو 2021 07:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
فيديو مزعج يظهر "هجوما للمرضى" في غرف الطوارئ بجنوب أفريقيا
فيديو
cnn arabic
الجمعة 09 يوليو 2021 03:13 مساءً
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