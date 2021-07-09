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أسباب وتفاصيل وفاة أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات

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أسباب وتفاصيل وفاة أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات أسباب وتفاصيل وفاة أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات
تُوُفيت فجر اليوم.. تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية

أسباب وتفاصيل وفاة أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات

كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، عن عمر ناهز 88 عاماً.

وقالت مصادر مقربة من أسرة السادات، الجمعة: إن جيهان السادات توفيت في الساعة العاشرة من صباح اليوم، عقب تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ، بعد أن تحسنت خلال الأيام الماضية، وتعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأشارت المصادر إلى أن جيهان السادات تعرضت لخلل كبير في الوظائف الحيوية للجسم، ما استدعى وجود فريق طبي أجنبي وآخر مصري داخل غرفة الرعاية المركزة الفائقة، بالمركز الطبي العالمي؛ لمتابعة حالتها.

ولفتت المصادر إلى أنه تم وضع السيدة جيهان السادات على الأجهزة الطبية الخاصة إفاقة، لكن إرادة الله نفذت، وكان ذلك بوجود أبنائها وأحفادها.

وتوفيت صباح اليوم، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن عمر ناهز 88 عاماً، بعد صراع مع المرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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