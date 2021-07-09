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البلدية النسائية تُغلق محلات مخالفة بمولات الطائف
-
الأحد 25 يوليو 2021 08:01 مساءً
السهلي يحصل على "البورد السعودي" بجراحة العظام
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الأحد 25 يوليو 2021 08:01 مساءً
اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة
-
الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً
بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)
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الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً
لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 46 موظفًا بقطاعات خدمية في الأقصر للتحقيق
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الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً
تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
-
الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً
بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة
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الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً
«حماس» في الذكرى الـ20 لاستشهاد «دروزة»: كان مضحيًا ولا يبالي بالثمن
-
الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً
مدير مستشفى الجاردنز: تقرير الطب الشرعي يحتاج يومين إلى 3 أيام
-
الأحد 25 يوليو 2021 07:48 مساءً
"الجبير" يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية هندوراس
-
الأحد 25 يوليو 2021 07:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بوتين يقود سيارة "آوروس" أثناء افتتاح طريق جديد في موسكو
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 09 يوليو 2021 03:05 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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