بين ميرفت أمين ومنى زكي.. وجهان لـ« جيهان السادات » على شاشة السينما

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رغم أن حياتها كانت ثرية ومليئة بالأحداث المؤثرة التي لامست جانبا مهما من تاريخ مصر فإن جيهان السادات السيدة الأولى وزوجة الرئيس الراحل أنور السادات قدمت السينما شخصيتها في فيلم وحيد هو «أيام السادات» الذي جسد خلاله الراحل أحمد زكي سيرة الرئيس الراحل وجسدت نجمتان شخصية جيهان السادات في الفيلم ..إحداهما في فترة شبابها وهي الفنانة منى زكى والأخرى ميرفت أمين مع تقدمها في العمر ..والأخيرة كانت بترشيح من جيهان السادات نفسها حين علمت بتقديم أحمد زكي للفيلم.

فيلم أيام السادات

ووفقا لما أوردته الفنانة ميرفت أمين في تصريحات سابقة لهاجاء ترشيحها واختيارها من السيدة جيهان السادات إذ قالت: «عندما علمت من الفنان الراحل أحمد زكى أنها رشّحتنى للدور بنفسها، سُعدت وانتابنى القلق لأن الشخصية التي أجسّدها حقيقية وليست خيالية».

والتقت ميرفت أمين بجيهان السادات لتتمكن من تجسيد شخصيتها ووجدتها سيدة هادئة وبسيطة ومثقفة .

فيلم أيام السادات

الأمر نفسه فعلته الفنانة منى زكي حين علمت بترشيحها لتجسيد الشخصية في شبابها إذ قالت في أحد حواراتها عن تقديمها لشخصيتها: «ذهبت مع النجم الراحل أحمد زكي والنجمة ميرفت أمين لمنزل جيهان السادات للاستماع لها والتعرف على شخصيتها بشكل أقرب».

وتابعت :«كنت بشغل أفلام وأعمال عنها طوال الوقت في البيت، بجانب جلوسي مع صديقة مقربة منها بشكل كبير فوضعت ملامح شخصيتها أمام وخلف الكاميرا».

وأضافت منى: «وجدت إنها شخصية خجولة جداً وإنها كانت تسعى طوال الوقت للتعلم«.

وعن كواليس لقاءاتهما قالت منى: «حين جالست جيهان السادات ركزت في تفاصيل شخصيتها بشكل كبير ووجدت إن روحها مختلفة وبسيطة ومريحة جدا».

وتابعت: «ما أفادني في تقديمي لشخصية جيهان السادات هو أنني قدمتها من جانبها الإنساني وليس كونها سيدة مصر الأولى«.

فيلم أيام السادات

المفارقة أن ردود الأفعال عن تجسيد ميرفت أمين ومنى زكي لشخصية جيهان السادات لم تكن مرضية لا للنجمتين ولا للنقاد وربما ل«جيهان» نفسها..التي أثنت كثيرا على أداء أحمد زكي لشخصية زوجها الراحل ومنحته«البايب» المميز الذي كان لايفارق أنامله وقال زكي أنها بكت في العرض الخاص للفيلم عند مشاهدتها له وقالت له «نعم ياريس».. لكنها لم تتطرق لأداء أي من النجمتين لشخصيتها.

أحمد زكي وجيهان السادات في العرض الخاص للفيلم

وكانت الراحلة جيهان السادات قد أرسلت موافقتها إلى صناع الفيلم وجاءت بها :«يسرني بعد الإطلاع على سيناريو فيلم السادات للأستاذ أحمد بهجت، والمأخوذ عن كل من كتابي سيدة من مصر، وكتاب الرئيس الراحل أنور السادات البحث عن الذات، أن أبلغكم بموافقتي التامة على إنتاجكم هذا الفيلم ومنحكم حق استغلال الكتابين في فيلم سينمائي على أن يقوم الفنان أحمد زكي، بدور السادات، وعلى أن يخرجه المخرج محمد خان».

انور وجيهان السادات

يذكر أن فيلم «أيام السادات» للمخرج محمد خان عُرض للمرة الأولى في يونيو 2001، وتناول قصة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، متتبعًا مشوار حياته من البداية وحتى حادثة اغتياله في المنصة، وذلك على مدار 40 عامًا حافلة بالتحديات الشخصية والسياسية، وهو من بطولة أحمد زكي وميرفت أمين، ومنى زكي ومخلص البحيري ويوسف فوزي وإسعاد يونس، وسيناريو وحوار أحمد بهجت وإخراج محمد خان.