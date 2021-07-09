إصابة ٥ أشخاص في حادث تصادم بكفرالشيخ

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استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، 5 مصابين، في حادث تصادم تروسيكل في عمود إنارة بقرية 58 طلمبات، بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ.

تلقي اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، إخطار من مأمور مركز شرطة الرياض، بوقوع حادث تصادم، تروسيكل في عمود إنارة بقرية 58 طلمبات، بدائرة المركز نتج عنه إصابة 5 أشخاص.

وتبين أن المصابين هم، عزيزة محمد اسماعيل، 40 عام، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، فتحية محمود منصور، 50 عام، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، صباح السيد شبانة، 35 عام، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، مازن نور حسن، 9 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، أمير نور حسن،13 عام، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد فيما جري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى، وأن جميع الحالات مستقرة.