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شاهد من جدة.. إطلاق اسم "أسامة شبكشي" على شارع بأبحر الشمالية

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سيرة حافلة تقلد فيها مناصب عدة منها إدارة جامعة المؤسس ووزارة الصحة

شاهد من جدة.. إطلاق اسم 

أطلقت أمانة محافظة جدة، اسم الدكتور أسامة بن عبدالمجيد شبكشي على أحد الشوارع بأبحر الشمالية.

وعلمت "سبق" أنه تم نصب اللوحة التي تحمل اسم الشارع الآن بينما كانت التسمية قديمة.

ويعد "شبكشي" ذا ‏سيرة وحياة عملية حافلة بتنوع الخبرات وتعددها؛ فمن أستاذ جامعي وعميد لكلية الطب ووكيلاً ومديراً لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة إلى وزيراً للصحة لمدة 8 سنوات ثم سفيراً متميزاً في ألمانيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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