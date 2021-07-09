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إصابة لاعب النصر سلطان الغنام بفيروس كورونا

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إصابة لاعب النصر سلطان الغنام بفيروس كورونا إصابة لاعب النصر سلطان الغنام بفيروس كورونا

إصابة لاعب النصر سلطان الغنام بفيروس كورونا

أعلن نادي النصر، يوم الجمعة، عن إصابة سلطان الغنام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا، وذلك قبل مغادرة الفريق إلى المعسكر الخارجي في بلغاريا.

وقال النصر في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أثبتت المسحة الطبية التي أجريت لبعثة الفريق، يوم الخميس، إصابة سلطان الغنام بفيروس كورونا.

وأضاف البيان: سيلتحق اللاعب بمعسكر الفريق في بلغاريا فور شفائه.

وكانت بعثة الفريق الكروي بنادي النصر أجرت مساء أمس فحص فايروس كورونا، وذلك استعدادًا للمغادرة إلى معسكر الفريق في بلغاريا السبت القادم.

وكان المدرب البرازيلي مانو قد وصل إلى بلغاريا قبل عدة أيام من أجل التحضير لمعسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد، كما توافد إلى المعسكر الخارجي كل من المحترف البرازيلي بيتروس، إضافة إلى الكاميروني فينسنت أبوبكر.

ومن المقرر أن يخوض النصر ست مباريات إعدادية قبل انطلاقة الموسم، أربع منها في معسكر الفريق ببلغاريا، الذي يستمر المعسكر حتى الثاني من أغسطس المقبل، ومباراتان بعد العودة للرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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