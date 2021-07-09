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معسكر ليفربول في النمسا .. محمد صلاح يقود قائمة الريدز استعداداً للموسم الجديد

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معسكر ليفربول في النمسا .. محمد صلاح يقود قائمة الريدز استعداداً للموسم الجديد معسكر ليفربول في النمسا .. محمد صلاح يقود قائمة الريدز استعداداً للموسم الجديد

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محمد صلاح قائد الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، يتصدر قائمة فريقه الإنجليزي الذي يدخل معسكرا مغلقا في النمسا الأربعاء المقبل استعداداَ للموسم الجديد 2021 - 2022، وجاءت القائمة كالآتي:

حراس المرمى: أدريان، كاويمهين كيليهر، لوريس كاريوس، مارسيلو بيتالوجا .

خط الدفاع: إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، جو جوميز، ترينت ألكسندر-أرنولد، كوستاس تسيميكاس، بن ديفيز، ريس ويليامز، نات فيليبس، أندرسون أرويو.

خط الوسط: جيمس ميلنر، نابي كيتا، أليكس أوكسليد تشامبرلين، كورتيس جونز، ماركو جرويتش، بن وودبيرن.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - تاكومي مينامينو - ديفوك أوريجي - هارفي إليوت - تايوو أوونيي شي أوجو .

المصرى اليوم

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