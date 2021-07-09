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بحضور الرئيس .. جنازة عسكرية للسيدة جيهان السادات في الرابعة عصرا

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بحضور الرئيس السيسي .. جنازة عسكرية للسيدة جيهان السادات في الرابعة عصرا بحضور الرئيس .. جنازة عسكرية للسيدة جيهان السادات في الرابعة عصرا

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بحضور الرئيس عبد الفتاح ، ستقام مراسم الجنازة العسكرية للراحلة السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، في تمام الساعة الرابعة عصرًا من أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر.

وغيب الموت، اليوم الجمعة السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد صراع مع المرض، حيث تم نقلها منذ أيام للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

وكشف محمد أنور السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أن جيهان السادات أوصت قبيل وفاتها بأن تدفن بجوار زوجها الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

إلى هذا وأصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إقامة جنازة عسكرية لزوجة الرئيس الراحل مع إطلاق اسمها على محور الفردوس بالقاهرة.

المصرى اليوم

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