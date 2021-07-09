تسرب مياه بـ 13 منزل بقرية بالمنيا نتيجة كسر ماسورة (صور)

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شهدت عزبة قزمان التابعة لحي غرب مدينة المنيا، تسرب مياه بـ 13 منزلا، نتيجة حدوث كسر بماسورة رئيسية، واستمرت أعمال إصلاح الماسورة نحو 36 ساعة متصلة.

وقال وليد فرحات رئيس حي غرب المنيا، إن الحي تمكن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي من إصلاح كسر مفاجئ بماسورة الخط الرئيسي لمياه الشرب بعزبة قزمان، حيث استمر العمل حتي تم الاصلاح والصيانة أكثر من ٣٦ ساعة متصلة منذ مساء أول أمس الأربعاء.

وأشرف المهندس حامد فخرى نائب رئيس المدينة، وهشام فايز المشرف العام على حى غرب، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز المنيا وهم: عثمان عبدالرحمن المنتصر، واللواء على بدوى، وأشرف عبدالعزيز الأحمداوى، على عملية إصلاح الماسورة خاصة بعد أن اقتحمت المياه 13 منزلا، وأغرقتهم فاضطر الأهالي إلى تركها لحين كسح المياه التي تجمعت بداخلها لساعات طويلة.

وقال أهالي العزبة أنهم فوجئوا بحدوث كسر بماسورة مياه عمومية بالشارع الرئيسي، وكانت المياه تتدفق بغزارة حتي اقتحمت المنازل وتسببت في تلف بعض الآثاث، ولكبر حجم الماسورة استغرق إصلاحها وقتا طويلا أمتد لساعات وتسبب هذا الأمر في انقطاع مياه الشرب عن العزبة بشكل تام، مؤكدين أنهم عاشوا وقتا عصيبا حتي تم إصلاح وصيانة الماسورة، وعادت المياه للمنازل مرة أخرى، وأشادوا بسرعة تحرك وتواجد وحضور مسؤولي شركة المياه والوحدة المحلية للإشراف على عملية الاصلاح.