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رجال مرور إندونيسيا يرتدون أقنعة «أشباح الموتي» لتخويف الممتنعين عن ارتداء الكمامات

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رجال مرور إندونيسيا يرتدون أقنعة «أشباح الموتي» لتخويف الممتنعين عن ارتداء الكمامات رجال مرور إندونيسيا يرتدون أقنعة «أشباح الموتي» لتخويف الممتنعين عن ارتداء الكمامات

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لجأت السلطات الإندونيسية للاستعانة برجال المرور في مدينة مالانج، بدهان وجوههم باللون الأبيض، وارتداء أقمشة فضية، ووقفوا على جانب الطريق، لتمثيل أشباح أولئك الذين ماتوا بسبب وباء كورونا.

وقررت السلطات بهذه الطريقة «تخويف» المواطنين للامتثال لتعليمات وزارة الصحة لتفادي الإصابة بالفيروس، في ظل ارتفاع الإصابات.

وتواجه منطقة جنوب شرق آسيا الآن زيادة قياسية في الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، وانخفاض معدلات التطعيم، وسجلت إندونيسيا، 38391 إصابة جديدة ما يتجاوز 6 أضعاف العدد المسجل قبل شهر، كما سجلت ماليزيا وفيات قياسية واقترحت السلطات في تايلاند فرض قيود على التنقلات الداخلية مع انتشار سلالة «دلتا» في العاصمة بانكوك وحولها على نحو سريع. وتم تحويل صالة جديدة في مطار العاصمة التايلاندية إلى مستشفى ميداني بسعة 5 آلاف سرير.

وسجلت فيتنام عددا قياسيا من الإصابات على الرغم من أنها كانت نموذجا للنجاح في كبح جماح الجائحة في بدايتها.

وبالنسبة لإحصائيات التطعيم في شرق آسيا فلم يتلق سوى 5.4% من سكان إندونيسيا، البالغ عددهم 270 مليون نسمة، جرعة التطعيم كاملة. كما لم يتلق سوى نحو 2.7% من السكان في الفلبين و4.7% في تايلاند ،وبلغت نسبة التطعيم في ماليزيا 9.3% من السكان البالغ عددهم 32 مليون نسمة. وفرضت البلاد إجراءات إغلاق مشددة في العاصمة والمنطقة الصناعية.

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