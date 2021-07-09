الصين ترفض «تسييس» الاتحاد الأوروبي برفض لقاحات بكين وموسكو

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وون بين، إن بلاده تعتبر دعوة وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون لعدم الاعتراف بلقاحات كورونا الروسية والصينية غير مقبولة، معربا عن رفضه «تسييس»المسائل الخاصة باللقاحات، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة.

وأضاف المسؤول الصيني، لا يجب أن تصبح هذه المسائل موضوعا للتدخل السياسي، مشددا على ضرورة أن تعمل دول العالم على مواجهة الجائعة والسعي للتضامن بدلا من زرع الفتنة وتكثيف التناقضات، مشيرا إلى أن مسألة الاعتراف باللقاحات فيجب أن تحلها الهيئات المسؤولة عن القضايا الصيدلانية.

وكان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، دعا، بلدان الاتحاد الأوروبي إلى عدم الاعتراف باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المصنوعة في روسيا والصين.