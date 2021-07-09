أخبار عاجلة

اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة -
بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل) -
لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 46 موظفًا بقطاعات خدمية في الأقصر للتحقيق -
تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا -
بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة -
«حماس» في الذكرى الـ20 لاستشهاد «دروزة»: كان مضحيًا ولا يبالي بالثمن -
مدير مستشفى الجاردنز: تقرير الطب الشرعي يحتاج يومين إلى 3 أيام -
"الجبير" يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية هندوراس -
"الفيصل" للاعبي الأخضر الأولمبي: "شكراً ماقصرتوا كنتم الأفضل والأقرب للفوز" -
رئيس لجنة فحص «الإسكندرية المائل»: إزالة 10 طوابق من العقار خلال ساعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

طالبان تدخل قندهار ثاني أكبر مدن أفغانستان

Print
طالبان تدخل قندهار ثاني أكبر مدن أفغانستان طالبان تدخل قندهار ثاني أكبر مدن أفغانستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حركة طالبان من دخول قندهار ثاني أكبر مدن أفغانستان.

وأفادت وسائل إعلام عن وقوع اشتباكات بين طالبان والقوات الحكومية في ثاني أكبر مدن أفغانستان قندهار.

وذكرت « اليوم»، تدور حاليا اشتباكات بين قوات حركة «طالبان» والحكومة الأفغانية، في ثاني أكبر مدن البلاد قندهار.

وأكدت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية، نقلا عن مصادر أمنية، أن مسلحي «طالبان» هاجموا اليوم الجمعة المنطقة السابعة واستولوا على نقطتي تفتيش بها.

وأعلنت الشرطة الأفغانية عن وصول تعزيزات أمنية إلى المنطقة لصد هجوم حركة طالبان.

من جانبها، نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر مطلع تأكيده أن قوات «طالبان» دخلت مدينة قندهار، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين جراء مواجهات دارت بين عناصر الحركة والقوات الحكومية في محيط السجن المركزي.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت حركة طالبان الجمعة، أنها باتت تسيطر على 85 % من الأراضي الأفغانية.

يأتي ذلك في وقت تشن الحركة المتمردة هجوما بموازاة انسحاب القوات الأميركية من البلاد، علما بأنه لا يمكن التأكد من إعلان الحركة من مصادر مستقلة.

و منذ تسارع انسحاب القوات الأجنبية في مطلع مايو الماضي، حققت طالبان تقدما كبيرا وسيطرت على منطقة تمتد من الحدود الايرانية غربا إلى حدود الصين في شمال شرق البلاد.

وقال عضو فريق مفاوضي طالبان شهاب الدين ديلاوار خلال مؤتمر صحافي في موسكو إن «85 بالمئة من الأراضي الأفغانية» تحت سيطرة الحركة، ومن ضمنها نحو 250 إقليما من بين 398 في البلاد، حسبما افادت به وكالة الأنباء الفرنسية«.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا عن خطط تركيا بناء قناة «إسطنبول»: لها تأثير على الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل

روسيا عن خطط تركيا بناء قناة «إسطنبول»: لها تأثير على الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل

روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا

روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا

عـرض بحـري في بيتروبافلوسك كامتشاتسكي شرقي روسيا بمناسبة يوم الأسطول العسكري البحري

عـرض بحـري في بيتروبافلوسك كامتشاتسكي شرقي روسيا بمناسبة يوم الأسطول العسكري البحري

الآلاف من قناديل البحر العملاقة تغزو سواحل روسيا

الآلاف من قناديل البحر العملاقة تغزو سواحل روسيا