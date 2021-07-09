طالبان تدخل قندهار ثاني أكبر مدن أفغانستان

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تمكنت حركة طالبان من دخول قندهار ثاني أكبر مدن أفغانستان.

وأفادت وسائل إعلام عن وقوع اشتباكات بين طالبان والقوات الحكومية في ثاني أكبر مدن أفغانستان قندهار.

وذكرت شبكة «روسيا اليوم»، تدور حاليا اشتباكات بين قوات حركة «طالبان» والحكومة الأفغانية، في ثاني أكبر مدن البلاد قندهار.

وأكدت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية، نقلا عن مصادر أمنية، أن مسلحي «طالبان» هاجموا اليوم الجمعة المنطقة السابعة واستولوا على نقطتي تفتيش بها.

وأعلنت الشرطة الأفغانية عن وصول تعزيزات أمنية إلى المنطقة لصد هجوم حركة طالبان.

من جانبها، نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر مطلع تأكيده أن قوات «طالبان» دخلت مدينة قندهار، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين جراء مواجهات دارت بين عناصر الحركة والقوات الحكومية في محيط السجن المركزي.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت حركة طالبان الجمعة، أنها باتت تسيطر على 85 % من الأراضي الأفغانية.

يأتي ذلك في وقت تشن الحركة المتمردة هجوما بموازاة انسحاب القوات الأميركية من البلاد، علما بأنه لا يمكن التأكد من إعلان الحركة من مصادر مستقلة.

و منذ تسارع انسحاب القوات الأجنبية في مطلع مايو الماضي، حققت طالبان تقدما كبيرا وسيطرت على منطقة تمتد من الحدود الايرانية غربا إلى حدود الصين في شمال شرق البلاد.

وقال عضو فريق مفاوضي طالبان شهاب الدين ديلاوار خلال مؤتمر صحافي في موسكو إن «85 بالمئة من الأراضي الأفغانية» تحت سيطرة الحركة، ومن ضمنها نحو 250 إقليما من بين 398 في البلاد، حسبما افادت به وكالة الأنباء الفرنسية«.