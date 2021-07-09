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4 وزراء مالية دول إفريقية تطالب بتخصيص 30 مليار دولار لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا

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4 وزراء مالية دول إفريقية تطالب بتخصيص 30 مليار دولار لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا 4 وزراء مالية دول إفريقية تطالب بتخصيص 30 مليار دولار لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا

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دعا 4 وزراء مالية أفارقة الدول الثرية أن تعيد تخصيص ما لا يقل عن 30 مليار دولار من أموال جديدة من صندوق النقد الدولي لاستثمارات في أفريقيا لمساعدة بلدان القارة في مكافحة تأثيرات جائحة وتغير المناخ.

وجاء طلب وزراء الدول في خطاب مفتوح إلى زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى.

وأكد وزراء المالية في غانا والكونجو الديمقراطية وكوت ديفوار ونيجيريا، ضرورة زيادة الدعم لحملات التطعيم ضد الوباء في الدول الأشد فقرا.

وكانت الإصابات في العالم تجاوزت 185 ملايين حالة واكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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