لمواجهة كورونا.. كوريا الجنوبية ترفع القيود الاحترازية للدرجة الرابعة

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أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، كيم بو كيوم، اليوم الجمعة، عن رفع مستوى القيود العامة لاحتواء فيروس كورونا إلى أعلى درجة في العاصمة سيئول وبعض المناطق المجاورة اعتبارا من الاثنين المقبل.

وأشار إلى أن السلطات قررت رفع مستوى القيود إلى الدرجة الرابعة وتشمل الإجراءات الجديدة المنصوص عليها إغلاق المدارس ومنع عقد اجتماعات تشمل أكثر من شخصين بعد 6 مساءا وحظر أي فعاليات عامة والطلب من المواطنين البقاء في البيوت أكبر وقت ممكن.

وجاء في القرار إغلاق النوادي الليلية وإضافة إلى تقييد عدد المقاعد في المقاهي والمطاعم مع منعها من استقبال الزوار بعد الساعة 10 مساء.