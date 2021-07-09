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"أمن المنافذ" يواصل حملاته الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية  

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"أمن المنافذ" يواصل حملاته الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية   "أمن المنافذ" يواصل حملاته الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية  

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع ومستحضرات تجميل، و23 قضية فى مجال الأمن العام، و1258 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضية، وتنفيذ 199 حكم قضائى متنوع، وقضيتين فى مجالى مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المصرى اليوم

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