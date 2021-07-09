ضبط 4 أشخاص بتهمة سرقة مواد بناء من موقع بالتجمع

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة مواد بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع.

وأثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة قيادة و ملك الثانى مُحمل عليها 30 سيخ حديد بإجمالى وزن 1 طن مجهوليــــن المصــــــــــدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما ، إعترفا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء لإحدى شركات المقاولات بدائرة القسم بالتواطؤ مع 2 فرد أمن بذات الشركة ، لأحدهما معلومات جنائية، لتسهيل دخولهما للموقع والإستيلاء على المضبوطات مقابل تحصلهما على مبالغ مالية بقصد التصرف فيها بالبيع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان الآخرين المضبوطان أيداها ، وبإستدعاء أحد مسئولى الشركة تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.