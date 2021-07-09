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"الداخلية": ضبط 171 سلاح ناري و210 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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"الداخلية": ضبط 171 سلاح ناري و210 قضية مخدرات خلال 24 ساعة "الداخلية": ضبط 171 سلاح ناري و210 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتمكنت من ضبط 171 قطعة سلاح نارى ، و210 قضية مخدرات وتنفيذ 81659 حكم قضائى متنوع.

وتمكنت الحملات من ضبط 171 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 154 متهم، وتنفيذ 81659 حكم قضائى متنوع، وضبط تشكيل عصابى ، ضم 3 متهمين ، إرتكبوا 7 متنوعة .

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 210 قضية مخدرات بإجمالى 223 متهم، كما تم ضبط 37 متهم هارب، و28 لقيامهم بأعمال بلطجة و21492 مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

المصرى اليوم

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