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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ، وتمكنت من ضبط 1527 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .

وتمكنت الحملات من ضبط 3,5 طن مقطعات دواجن وزيت طعام معبأة داخل عبوات وجراكن بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع كوجبات جاهزة على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن مطعم للوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط 3 طن كبدة مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وفى القاهرة، تم ضبط 1٫8 طن أسماك مدخنة "رنجة" بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.