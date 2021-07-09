"شرطة المسطحات" تشن حملة لضبط المنشآت غير المرخصة  

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة حملة مكبرة لضبط المنشآت غير مرخصة، متخصصة فى تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية فـى مجال تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات الغذائية المصنعة بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظتى الجيزة والشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ، وأمكن ضبط 8 مصانع وشركتين ومتجر والمديرين المسئولين عنهم ، حيث بلغ إجمالى المضبوطات 98٫9 طن مواد خام ومنتج نهائى لمبيدات ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة معدة للتداول و133٫6 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة ومعبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام ومعدة للتداول و35 طن مواد خام ومنتج نهائى لدهانات وبويات مغشوشة ومقلدة معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام ومعدة للتداول و188 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنتجات بلاستيكية وكرتونية مُصنعة من مخلفات بلاستيكية ومعدة للتداول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.