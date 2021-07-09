أسعار الذهب تتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

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ارتفعت في تعاملات متقلبة اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة اليوم، ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تعززت جاذبية الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بفعل مخاوف بشأن سلاسة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وانخفاض في عوائد الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1803.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1802.10 دولار.