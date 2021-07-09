أخبار عاجلة

اللقاء الديمقراطي في لبنان يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة -
بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل) -
لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 46 موظفًا بقطاعات خدمية في الأقصر للتحقيق -
تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا -
بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة -
«حماس» في الذكرى الـ20 لاستشهاد «دروزة»: كان مضحيًا ولا يبالي بالثمن -
مدير مستشفى الجاردنز: تقرير الطب الشرعي يحتاج يومين إلى 3 أيام -
"الجبير" يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية هندوراس -
"الفيصل" للاعبي الأخضر الأولمبي: "شكراً ماقصرتوا كنتم الأفضل والأقرب للفوز" -
رئيس لجنة فحص «الإسكندرية المائل»: إزالة 10 طوابق من العقار خلال ساعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

راحة إجبارية في سموحة بعد تأجيل مواجهة بيراميدز

Print
راحة إجبارية في سموحة بعد تأجيل مواجهة بيراميدز راحة إجبارية في سموحة بعد تأجيل مواجهة بيراميدز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 6 أيام.

ويأتي ذلك بعدما تم تأجيل مواجهة بيراميدز، والتي كان مقررًا لها الأحد المقبل، في إطار مباريات دور ال16 من مسابقة كأس .

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة انبي في بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي سموحة مع انبي، 7 أغسطس المقبل، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة

بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة

وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية

وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية

المصري أمجد عبد الحليم يقود لاعبه أمريكية لتحقيق ذهبية «الشيش»

المصري أمجد عبد الحليم يقود لاعبه أمريكية لتحقيق ذهبية «الشيش»

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة