راحة إجبارية في سموحة بعد تأجيل مواجهة بيراميدز

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 6 أيام.

ويأتي ذلك بعدما تم تأجيل مواجهة بيراميدز، والتي كان مقررًا لها الأحد المقبل، في إطار مباريات دور ال16 من مسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة انبي في بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي سموحة مع انبي، 7 أغسطس المقبل، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.