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استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون علي تجهيز عبد الله جمعة، الظهير الايسر للفريق بمباراتين وديتين، في معسكر الفريق المغلق الذي سيقيمه في مدينة برج العرب بالأسكندرية، أواخر شهر يوليو الجاري لتجهيزه للمشاركة امام المحلة في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثامنة والعشرون، والتي ستجري في الثاني من أغسطس الجاري .

وأثبتت الفحوصات الطبية، التي اجراها عبد الله جمعة، تخلصه من إصابة الجزع في رباط الركبة، والذي غاب علي اثره عن المشاركة مع الزمالك، طوال الفترة المنقضية.

ويستأنف الزمالك، تدريباته الجمعة المقبلة، علي ملعب عبد اللطيف ابورجيلة، بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين خلال فترة التوقف، وتستمر التدريبات حتي يوم 20 من يوليو الجاري، ليحصل بعدها اللاعبون علي إجازة عيد الاضحي، لينتظموا بعدها في معسكر مغلق في مدينة برج العرب بالأسكندرية.

وسينتظم عبد الله جمعة في التدريبات الجماعية للزمالك، اعتباراً من الجمعة المقبلة، بعدما انهي البرنامج العلاجي الذي خضع له طوال الفترة المنقضية تحت اشراف الدكتور محمد اسامه طبيب الفريق، والذي اعلن تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها، وجاهزيته للمشاركة في المباريات من الناحية الطبية.