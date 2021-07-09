تسب من لم يستجيب لها بألفاظ خادشة.. ضبط متسولة بميدان القنائي بقنا

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ضبطت لجنة مكافحة التسول التابعة لمجلس مدينة قنا برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة متسولة تفترش جانب الطريق بميدان العارف بالله عبدالرحيم القنائي، وتدخن الشيشة، وتضع ماسك من الطين على وجهها لتخيف الأطفال والمارة.

كان عدد من المواطنين قد تقدموا بعدة شكاوى بشأن افتراش متسولة لميدان عبدالرحيم القنائي تدخن الشيشة وتبتز المواطنين للتسول والشراء منها عنوة، وتسب من لم يستجيب لها بألفاظ خادشة للحياء.

فتم ضبطها وتحرير محضر لعرضها على النيابة العامة.

ضبط متسولة تشرب الشيشة وتسب المواطنين

يشار إلى أن اللواء محافظ قنا قد أصدر القرار رقم ٢٨٨ لسنة ٢٠٢١، بشهر مايو الماضي، بتشكيل لجنة في كل مركز برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية كل من عضوين من الإدارة الاجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الاجتماعي والآخر عن قسم الضمان، ومسؤول حماية الطفل وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالوحدة المحلية للمدينة لمحاربة ظاهرة التسولز