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«عطية»: تنسيق مع المحامي العام بخصوص تجاوز عضو نيابة ضد محامين بكفر الدوار

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«عطية»: تنسيق مع المحامي العام بخصوص تجاوز عضو نيابة ضد محامين بكفر الدوار «عطية»: تنسيق مع المحامي العام بخصوص تجاوز عضو نيابة ضد محامين بكفر الدوار

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أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، عن تواصله وتنسيقه مع النائب العام والمحامي العام، بخصوص واقعة تجاوز وكيل نيابة بحق محامي بنيابة مركز كفر الدوار بالبحيرة.

ووجه «عطية»، رسالة لمحاميي كفر الدوار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» جاءت كالتالي: «الزملاء الأعزاء بكفر الدوار تم التنسيق مع النائب العام، والمحامي العام في انتظار النقيب بدمنهور، للقائه على خير بإذن الله».

وشهدت محكمة كفر الدوار، توافد عدد كبير من المحامين على أبواب مبنى المحكمة، وإعلانهم الدخول في اعتصام مفتوح، احتجاجا على تعامل أحد وكلاء نيابة مركز كفر الدوار، مع أحد المحامين أثناء حضوره مع موكله.

وأكد المشاركون في الاعتصام من المحامين، تجاوز عضو نيابة مركز كفر الدوار، على أحد المحامين، وتحريضه لحرس النيابة بالتعدي على المحامي المتواجدين في الانتظار وقتها، وتقدم المحامون بشكوى لرئيس نيابة كفر الدوار للتحقيق في الواقعة.

المصرى اليوم

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