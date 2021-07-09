وزيرة التجارة تنعي السيدة جيهان السادات ....نموذج للمرأة القادرة على خدمة الوطن

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تنعى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ببالغ الحزن والأسى وفاة السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتى وافتها المنية اليوم ، بعد رحلة كفاح كبيرة فى خدمة الوطن .

وقالت ان التاريخ المصرى لن ينسى الدور الكبير الذى قامت به الفقيدة لخدمة الوطن فى كافة المهام والمسئوليات التى قامت بها وبصفة خاصة خلال فترة حرب اكتوبر المجيدة ، حيث قدمت نموذجاً فريداً للمرأة المصرية الواعية والقادرة على خدمة الوطن فى كافة المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية .

رحم الله الفقيدة وألهم اسرتها ومحبيها الصبر والسلوان " وإنا لله وإنا اليه راجعون "